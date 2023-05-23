Будуть швидко рости та не хворіти – як застосовувати йод для підживлення рослин

Йодом можна замінювати азотисті добрива, до того ж він поліпшує імунітет рослин та посилює їх обмінні процеси. UaPortal зібрав поради як, коли та для яких саме рослин можна застосовувати йодну підживку.

Для яких рослин підходить підживлення йодом

Йод можна використовувати у вигляді добрива для:

томатів;

огірків;

баклажанів;

перцю;

полуниці;

капусти.

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Завдяки йоду прискориться ріст овочів, а їх смак стане солодшим. Кому того, це чудова профілактика від захворювання на фітофтороз. Йод підходить і для кімнатних рослин – фікуса та спатифіллума. Але перед підживленням обірвіть в’ялі та жовті листочки.

Як зробити йодну підживку

Йод розведіть з водою у пропорції 2 склянки води на 1 краплю йоду. У отриманому розчині замочіть розсаду на 6-8 годин, після чого починайте висадку. Звертаймо вашу увагу, що йодний розчин треба робити чітко за вказаними пропорціями, інакше він може вбити рослини.

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