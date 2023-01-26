Будуть як нові: як повернути пожовтілим жалюзі первозданний вигляд

Багато людей замість штор встановлюють жалюзі, щоб закрити кімнату від яскравого сонячного світла. Проте з часом навіть найякісніші жалюзі жовтіють, що псує зовнішній вигляд приміщення і впадає в очі, як тільки заходиш у кімнату.

Як позбутися жовтого нальоту на пластикових жалюзі пише theLime. Повернути початковий колір жалюзі допоможуть відбілювач або мийний засіб для посуду.

Читайте також: Як помити вікна без розводів, щоб вони стали прозорі, наче нові

Як відмити жалюзі та повернути їм первозданний вигляд?

У глибоку ємність, наприклад, ванну, треба набрати велику кількість холодної води та додати в неї 50 мл відбілювача або мийного засобу;

Знімаємо жалюзі з вікон та відправляємо їх у розчин десь на 10-15 хвилин;

Якщо забруднення серйозні, розчин можна посилити 2-3 столовими ложками лимонного соку.

Після цього протираємо жалюзі м'якою тканиною або губкою, промиваємо водою та витираємо чистим рушником або паперовими серветками і вішаємо жалюзі на вікна

Спробуйте цей спосіб і результат вас здивує.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!