Чи будуть нові блекаути і коли закінчиться війна в Україні: прогноз астрологині

Війна в Україні може перейти у вирішальну фазу навесні 2023 року, проте багато залежатиме від обсягів військової допомоги Заходу. ЗСУ отримають літаки від партнерів, але достатньої кількості авіації не буде.

Про це в інтерв'ю KP.UA заявила астрологиня Анастасія Макарова. "Блекаути астрологічно мали закінчитися в листопаді. Чому не закінчилися тоді – питання до нашої влади та комунальних служб. Астрологічно передумов для цього більше немає", – наголосила вона.

За її словами, внаслідок нових атак окупантів постраждає система водопостачання, також можливі точкові влучання в транспортну систему, але наслідки не змінять в цілому ситуацію в країні.

Макарова наголосила, що Росія не зможе знайти нових союзників у війні, крім Ірану, який постачає країні-агресору озброєння.

"Основна фаза війни в Україні може завершитися навесні, але може й восени цього року. Поки що така проекція. На сході можливий дуже затяжний сценарій, включаючи 2024 рік. Але тільки на сході", - підсумувала вона.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.