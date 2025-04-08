Чи будуть в Україні знову введені графіки відключень електроенергії: відповідь Укренерго

У компанії "Укренерго" запевнили, що наразі в Україні не запроваджено жодних обмежень на електропостачання, попри поширення чуток про можливе повернення до відключень. Водночас громадянам нагадали про важливість раціонального використання електроенергії.

"Останнім часом деякі медіа та телеграм-канали поширюють гучні заголовки про ймовірні відключення світла. Поспішаємо заспокоїти — інформація неправдива, жодні обмеження наразі не застосовуються", — наголосили в компанії. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Водночас у "Укренерго" зазначають, що енергосистема працює в складних умовах. Через останні атаки РФ тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури. Окрім цього, похолодання призвело до зростання попиту на електроенергію — люди активніше використовують обігрівачі, електрокаміни та кондиціонери.

Читайте також: По всій Україні запроваджено аварійні відключення світла – Укренерго

Також, з настанням весни завершився опалювальний сезон, і частина теплоелектростанцій, що не можуть працювати автономно, призупинили роботу. До того ж, похмура погода ускладнює вироблення електроенергії сонячними електростанціями.

У зв’язку з цим "Укренерго" звертається до українців та бізнесу з проханням відповідально ставитися до споживання енергії.

"Просимо не вмикати потужні електроприлади одночасно, особливо в години пік — з 8:00 до 21:00. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, у низці міст України запровадили аварійні відключення світла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!