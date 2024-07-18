Чи затримуватимуть чоловіків, які оновили дані вчасно: відповідь Міноборони

Співробітники ТЦК не будуть затримувати військовозобов'язаних осіб, якщо вони своєчасно оновили свої облікові дані до 16 липня, відповідно до вимог законодавства.

Про це заявив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

"Людина виконала норму закону у зазначений термін: оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", – зазначив він.

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Лазуткін підкреслює, що з цим були пов'язані "неприємні процеси". Наприклад, інциденти на блокпостах, де людей примусово намагалися витягувати, погіршуючи репутацію Збройних Сил України.

"Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. За законом, це можуть робити тільки представники поліції", – наголосив Лазуткін.

Представник Міністерства оборони заявив, що військовозобов’язані оновлюють свої дані, щоб було ясно, де вони знаходяться, і щоб їх можна було направити на військово-лікарську комісію у разі потреби. У випадку, коли інформація не оновлена, направлення буде видаватися за адресою реєстрації.

Нагадаємо, раніше у Раді розповіли, кого з тих, хто оновив дані будуть першими призивати до ЗСУ.

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