Будуть сяяти білизною: як випрати білі речі без пральної машини за французьким методом

Цей метод прання походить з Франції та існує вже досить давно. Сучасні французи, зазвичай, користуються пральними машинками, але якщо вам потрібно, щоб ваші білі речі гарантовано засяяли чистотою, можете використовувати цей традиційний метод. Варто зауважити, що французький метод прання підходить лише для матеріалів, які можуть переносити високі температури.

Про це пише ТСН.

Для того, щоб випрати білі речі без пральної машинки, вам знадобиться:

Дві металеві жаростійкі ємності (наприклад, два відра або каструлі).

5 кристалів марганцівки.

1/4 бруска господарського мила.

Ось як використовувати цей метод:

В обидві ємності налити 4-5 літрів гарячої води і поставити на вогонь, доки вода не доведеться до кипіння. Тим часом натерти господарське мило на терці і розчинити його в одній з ємностей. Додайте ваші білі речі в цей розчин. В іншій ємності розчиніть кристали марганцівки. Важливо, щоб вода стала ніжно-рожевого кольору (не надто насичено пурпурна). Контролюйте кількість кристалів, додавши їх поступово. Не перестарайтесь. Після цього долийте розчин марганцівки до гарячого мильного розчину. Ретельно перемішайте, зніміть з вогню та залиште на 6-8 годин (можна на ніч). Наступного ранку обов'язково добре прополоскайте речі в чистій воді. За бажанням, ви також можете провести додаткове прання звичайним способом. Однак ваш одяг вже буде ідеально чистим.

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