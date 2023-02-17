'Будут большие победы': астролог рассказала, когда ждать ключевых перемен на фронте в Украине

Война России с Украиной еще затянется, но первые звоночки победы будут уже в мае 2023 года. Это время окажется очень благоприятным для освобождения территорий от врага.

Об этом УНИАН заявила астролог и таролог Яна Тимощук. По ее словам, лучше начинать деоккупацию городов со стороны захваченного врагом Крыма.

"Если смотреть на аркан дьявола, который сейчас Россия применяет на нашей земле, то с мая нас ожидают победоносные моменты, особенно в июле, августе и сентябре. У нас будут очень сильно выраженные победы на фронте, в том числе деоккупация городов", – отметила Тимощук.

Она предупредила, что враг будет стягивать силы и может устраивать провокации.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.