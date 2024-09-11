Бум на електромобілі в Україні: названо найпопулярніші моделі

Україна не відстає і також активно слідує світовій тенденції до електрифікації транспорту. Ба більше, минулого місяця в країні спостерігався справжній сплеск попиту на електромобілі.

За інформацією асоціації "Укравтопром", у серпні було придбано 6445 електрокарів, що на 68% перевищує показник минулого року та на 34% більше, ніж у липні цього року.

Найбільш популярним новим електричним автомобілем серед українців став китайський кросовер BYD Song Plus, продажі якого у серпні досягли 174 одиниць. У п'ятірку найпопулярніших також увійшли Honda M-NV зі 169 проданими автомобілями, Volkswagen ID.4 зі 147 одиницями, Zeekr 001 зі 107 проданими екземплярами та Nissan Ariya, який отримали 83 власники.

У минулому місяці традиційно найпопулярнішими були електричні автомобілі з пробігом, і лідерство тут належить моделі Nissan Leaf. Цей автомобіль було зареєстровано 658 разів. У рейтинг також потрапили Tesla Model Y (588 одиниць), Tesla Model 3 (561 одиниця), Hyundai Kona (308 одиниць) та Volkswagen e-Golf (289 одиниць).

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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