'Був схожий на вогняну кулю': між Британією та Францією упав метеорит (відео)

У ніч на 13 лютого в небі над Францією та Великою Британією було помічено величезну вогняну кулю, що стрімко знижувалася. З'ясувалося, що це відбулося падіння метеорити.

Як пише Wales Online, це був метеороїд Sar 2667, який увійшов в атмосферу Землі близько 04:00 та згорів над Ла-Маншем.

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Невеликий метровий астероїд, який зараз позначається як Sar2667, вибухнув після входу в атмосферу Землі. Його було видно з більшої частини південної Англії та Уельсу, аж до Парижа, Франція.

Американський фізик Марк Бослоу з Національної лабораторії Лос-Аламоса сказав виданню, що хоча "повітряні вибухи такого розміру трапляються десь кілька разів на рік", їх "рідко виявляють заздалегідь".

За його совами, що це був лише сьомий випадок в історії, коли небесне тіло перед падінням вдалося виявити заздалегідь. "І вперше в історії це сталося над населеною територією з достатнім попередженням для отримання даних", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року дослідники у Канаді змогли зафіксувати проліт небесного тіла нічним небом над Онтаріо. Вогняна куля отримала назву #C8FF042 і складала в діаметрі близько метра.

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