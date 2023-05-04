Була одружена на 12-річному браті і народила дитину від Цезаря. Що відомо про найтаємничішу правительку Єгипту - Клеопатру

Клеопатра була легендарною правителькою, яка однаково майстерно використовувала свою політичну кмітливість та неабияку чарівність для отримання влади.

Вона була останньою у своїй династії та стала найбільш обговорюваною історичною постаттю сьогодення. Клеопатра майстерно просувала інтереси Стародавнього Єгипту перед обличчям римської експансії.

Ким була Клеопатра?

Клеопатра була донькою єгипетського царя Птолемеєм XII Авлета та невідомої матері. Вона народилась у 69 році до нашої ери та була членом давньогрецької династії, яка захопила Єгипет у 305 році до нашої ери.

Хоча Королівство Птолемеїв перейняло деякі єгипетські релігійні традиції, але правління здійснювалось у грецьких традиціях. Тому Клеопатра виросла, розмовляючи грецькою мовою, хоча стала першою з роду, яка вивчила єгипетську.Її життя буде нерозривно пов’язане з заворушеннями в Єгипті та політикою Римської імперії.

Епоха правління Клеопатри

У 51 році до нашої ери батько Клеопатри помер і 18-річна дівчина взяла активну участь у битві за трон з рештою дітей Птолемея XII.

Спочатку вона правила спільно з молодшим Птолемеєм XIII і навіть вийшла за нього заміж згідно з єгипетськими традиціями. Та брат хотів сам володіти троном, тому спалахнула громадянська війна між створеними Клеопатрою та її братом фракціями. Сама ж Клеопатра ненадовго втекла до контрольованої Римом Сирії.

Ворогуючі брати й сестри швидко приєдналися до різних сторін у громадянській війні. Будучи в Сирії Клеопатра звернулася до Юлія Цезаря, тодішнього полководця та політика, який мав намір стати єдиним диктатором Риму з проханням про допомогу у поверненні трону собі.

Клеопатра і Юлій Цезар

Не дивлячись на велику різницю у віці ( Цезар був на 30 років старший за Клеопатру), у них почався роман і він обіцяв їй підтримку.

У 47 році до нашої ери, тікаючи від військ Цезаря, Птолемей XIII потонув у річці Ніл поблизу Олександрії. За допомогою Цезаря Клеопатра повернула собі трон і вийшла заміж за свого 12-річного брата Птолемея XIV, оголосивши його своїм співправителем. Згодом вона народила сина, якого всі вважали дитиною Цезаря, і назвала його Цезаріоном.

Роман Клеопатри та Цезаря тривав до його вбивства в 44 році до нашої ери від рук зрадників у Сенаті.

У той же час Клеопатра перебувала у Римі і після вбивства Цезаря намагалась переконати римлян визнати свого сина законним спадкоємцем римської влади. Та невдовзі, вона повернулася до Александрії, де, за здогадками, її брата вбили отрутою, і знову зайняла свій трон.

Антоній і Клеопатра

Римський полководець Марк Антоній, який став одним з трьох лідерів Риму хотів зустрітися з Клеопатрою з бажанням продовжити стосунки з Єгиптом. З тою ж метою Клеопатра поїхала до Тарсусу в сучасній Туреччині, щоб зустрітися з ним у 41 р. до н.е.

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Вважається, що Клеопатра прибула в Тарсус на розкішній баржі. "Клеопатра доповнювала свої океанські екскурсії ретельно підібраними костюмами, божественними аксесуарами, дорогим текстилем і коштовностями, музикою та екзотичними тваринами", – пише історик мистецтва Діана Клейнер. Вона хотіла справити враження і їй це вдалося. Практично з першої ж зустрічі у неї почався роман з Антонієм, який був одружений, але переїхав до Олександрії, щоб бути з нею.

Падіння Клеопатри

Бурхливий роман та необачність Клеопатри та Антонія призвели до краху. Антоній почав війну з рештою лідерів Риму та народом, який був незадоволений впливом Єгипту на стан справ у Римі.

Після битви в 30 р. до н.е. Клеопатра зрозуміла, що війська Антонія потерпіли поразку. Вона закрилась у своєму царському мавзолеї та повідомила Антонію, що планує самогубство. У відповідь чоловік вдарив себе ножем та помер у неї на руках.

Клеопатра намагалась домовитися з Октавіаном, колишнім співправителем Антонія та зрозуміла, що він хоче взяти її в полон і провести по вулицях як нагороду, вона знову закрилась у своїй гробниці разом із кількома слугами та вчинила самогубство. Після її смерті Єгипет перейшов до Риму.

Нагадаємо, в мюнхенській могилі знайшли 2300-річні кельтські ножиці.

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