Швидкий смаколик до чаю: Як приготувати яблучне печиво

Яблука завжди виступають у ролі головного і незаперечного героя у багатьох домашніх солодощах, і настав час випікати чудове яблучне печиво. Соковита та хрустка м'якоть яблук чудово підходить для приготування начинки для пирогів, тортів і печива.

Читайте також: Рецепт вареників з шовковицею без цукру

У цьому рецепті, яким поділилися на сайті Giallo Zafferano, не використовується вершкове масло, і тісто виходить надзвичайно розсипчастим і ніжним. Ця незвичайна версія тіста може бути чудовою альтернативою звичайному пісочному тісту, і її легко та швидко приготувати.

Інгредієнти:

Яблука - 260 г

Борошно - 160 г

Оливкова олія - 50 г

Розпушувач для тортів - 5 г

Яйце (1 середнє) - 55 г

Цукор - 30 г

Акацієвий мед (або будь-який рідкий мед) - 15 г

Лимонна цедра

Цукрова пудра

Приготування:

Спочатку вимийте яблука, видаліть серцевину і наріжте 130 грамів на дрібні кубики. Решту 130 грамів яблук поріжте більшими шматочками і помістіть у високу склянку міксера, влийте олію, додайте мед і перемішайте все до отримання однорідної суміші. Додайте борошно і розпушувач, цукор і вбийте яйце. Перемішайте тісто ложкою, а потім вмішайте нарізане кубиками яблуко. Приправте суміш цедрою лимона і ще раз перемішайте. Застеліть деко папером для випічки і викладіть ложкою гіркою розміром з волоський горіх. Обирайте печиво цукровою пудрою і готуйте в духовці при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин. Дістаньте яблучне печиво з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж спробувати. Це яблучне печиво можна зберігати кілька днів у щільно закритій банці.

Радимо також звернути увагу на рецепт кабачкових оладок з сиром.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!