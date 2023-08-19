Швидка закуска до столу: як приготувати мариновані яблука
Швидка закуска до столу: як приготувати мариновані яблука
Мариновані яблука – це не лише вишукана закуска, але й джерело незабутнього смаку, яке може прикрасити ваш стіл. Ця страва відкриває нові можливості – від апетитної закуски до доповнення до головних страв.
Рецептом маринованих яблук поділилися в Shuba. Зазначили, що для рецепта варто брати яблука твердих сортів, або, щоб вони були трохи незрілі.
Інгредієнти:
- Яблука - 1 кг.
- Сіль - 2 ст. л.
- Цукор - 4 ст. л.
- Оцет 9% - 70 мл.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Гвоздика - 2 шт.
- Часник, зубчики - 2 шт.
- Перець чорний, горошок - 6 шт.
- Вода - 1 л.
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Приготування:
- Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини та наріжте неширокими скибочками. Також пластинками наріжте часник.
- У підготовлені банки щільно викладіть шматочки яблук, часник, лавровий лист, гвоздику та перець горошком.
- У холодну воду покладіть сіль, цукор, оцет і перемішайте до розчинення інгредієнтів. Залийте маринадом яблука, накрийте банки кришками та залиште за кімнатної температури на 1 день.
- Потім поставте банки з яблуками у холодильник на 2 дні. Готові мариновані яблука подавайте охолодженими.
Смачного!
Нагадаємо, ми ділилися простим рецептом яблук у клярі, які можна приготувати вдома за лічені хвилини.
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