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Швидка закуска до столу: як приготувати мариновані яблука

Діана Бондаренко

Швидка закуска до столу: як приготувати мариновані яблука

Мариновані яблука – це не лише вишукана закуска, але й джерело незабутнього смаку, яке може прикрасити ваш стіл. Ця страва відкриває нові можливості – від апетитної закуски до доповнення до головних страв.

Рецептом маринованих яблук поділилися в Shuba. Зазначили, що для рецепта варто брати яблука твердих сортів, або, щоб вони були трохи незрілі.

Інгредієнти:

  • Яблука - 1 кг.
  • Сіль - 2 ст. л.
  • Цукор - 4 ст. л.
  • Оцет 9% - 70 мл.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Гвоздика - 2 шт.
  • Часник, зубчики - 2 шт.
  • Перець чорний, горошок - 6 шт.
  • Вода - 1 л.

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Приготування:

  1. Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини та наріжте неширокими скибочками. Також пластинками наріжте часник.
  2. У підготовлені банки щільно викладіть шматочки яблук, часник, лавровий лист, гвоздику та перець горошком.
  3. У холодну воду покладіть сіль, цукор, оцет і перемішайте до розчинення інгредієнтів. Залийте маринадом яблука, накрийте банки кришками та залиште за кімнатної температури на 1 день.
  4. Потім поставте банки з яблуками у холодильник на 2 дні. Готові мариновані яблука подавайте охолодженими.

Смачного!

Нагадаємо, ми ділилися простим рецептом яблук у клярі, які можна приготувати вдома за лічені хвилини.

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