Швидка закуска до столу: як приготувати мариновані яблука

Мариновані яблука – це не лише вишукана закуска, але й джерело незабутнього смаку, яке може прикрасити ваш стіл. Ця страва відкриває нові можливості – від апетитної закуски до доповнення до головних страв.

Рецептом маринованих яблук поділилися в Shuba. Зазначили, що для рецепта варто брати яблука твердих сортів, або, щоб вони були трохи незрілі.

Інгредієнти:

Яблука - 1 кг.

Сіль - 2 ст. л.

Цукор - 4 ст. л.

Оцет 9% - 70 мл.

Лавровий лист - 2 шт.

Гвоздика - 2 шт.

Часник, зубчики - 2 шт.

Перець чорний, горошок - 6 шт.

Вода - 1 л.

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Приготування:

Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини та наріжте неширокими скибочками. Також пластинками наріжте часник. У підготовлені банки щільно викладіть шматочки яблук, часник, лавровий лист, гвоздику та перець горошком. У холодну воду покладіть сіль, цукор, оцет і перемішайте до розчинення інгредієнтів. Залийте маринадом яблука, накрийте банки кришками та залиште за кімнатної температури на 1 день. Потім поставте банки з яблуками у холодильник на 2 дні. Готові мариновані яблука подавайте охолодженими.

Смачного!

Нагадаємо, ми ділилися простим рецептом яблук у клярі, які можна приготувати вдома за лічені хвилини.

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