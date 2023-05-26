Швидко та смачно: як приготувати голубці з кабачків

Смачні голубці можна готувати не тільки з капусти та виноградного листя, але й з кабачків. Вони будуть не менш смачними, ніж традиційні для вас.

Рецептом поділились в Instagram-блозі cooking__by__elena. Користувачі мережі назвали цю ідею чудовою, бо це досить швидко та зручно.

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Необхідні інгредієнти:

фарш курячий – 300 г;

сухий рис (відварити) – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1,5 ст.л.;

кабачок – 3 шт.;

сіль, перець, спеція до фаршу.

Покроковий рецепт приготування:

1. Відваріть рис до напівготовності, а цибулю та моркву посмажте.

2. Приготуйте начинку з фаршу, охолодженого відвареного рису та охолодженої зажарки. Додайте спеції, сіль та перець. Все ретельно перемішайте.

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3. Кабачки за допомогою овочечистки наріжте на довгі слайси.

4. Далі закручуйте голубці. В один слайс покладіть 1 чайну ложку начинки та закрутіть.

5. Форму для запікання змастіть олією та складіть сформовані голубці.

6. Також треба приготувати заливку. Для цього у 250-300 мл води додайте 1,5 ст.л. томатної пасти, перемішайте та залийте голубці.

7. Накрийте фольгою та запікайте при 180 градусах 15 хвилин під фольгою та ще 20 хвилин без фольги.

Пропонуємо приготувати легкий, поживний та смачний супчик. Він ідеально підійде для спекотного літа.

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