Легкий та корисний: рецепт овочевого супу з з трьох інгредієнтів
Дуже легкий, поживний та смачний літній супчик. Саме те, що потрібно для спекотного літа. Суміш овочів підбирайте згідно своїх уподобань.
Інгредієнти:
– Суміш заморожених овочів – 400 г
– Картопля – 3–4 шт.
– Цибуля ріпчаста –1 шт.
– М'ясний бульйон – 2–2,5 л
– Рослинна олія
– Спеції за смаком
– Зелень для прикраси
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Спосіб приготування:
1. Почистіть та наріжте картоплю невеликими шматками. Цибулю наріжте кубиками та підсмажте.
2. Овочі киньте у киплячий бульйон. Після закипання додайте картоплю. Потім – цибулю та спеції. Варіть до готовності картоплі.
3. Подавайте з зеленню.
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