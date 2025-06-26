Швидко знаходять роботу: за якими працівниками в Україні справжнє полювання

У 2025 році українці витрачають на пошук роботи в середньому 51 день. Це дещо більше, ніж у 2024-му, коли середній термін складав 50 днів, але суттєво менше, ніж у 2023 році – тоді працевлаштування займало приблизно 60 днів.

Найоперативніше знаходять нову роботу представники певних спеціальностей: науковці, медики, електрослюсарі, машиністи та шахтарі. У людей із цими професіями пошук роботи зазвичай триває в середньому лише тиждень. Про це поінформували у Державній службі зайнятості, пише OBOZ.UA.

У відомстві додали, що до категорій, які теж оперативно працевлаштовуються, належать:

Техніки-механіки сільськогосподарського виробництва.

Монтажники будівельних машин і механізмів.

Зоотехніки.

Виробники художніх виробів із лози.

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Втім, експерти відзначили, що представники деяких професій вимушені витрачати значно більше часу на пошук нового місця роботи. За їхніми даними, найбільші труднощі виникають у таких спеціалістів:

Брикетувальникам.

Ці спеціалісти виготовляють паливні брикети з різноманітної біомаси – тирси, соломи, лушпиння соняшника та інших матеріалів.

Фахівцям з інтерв'ювання.

Займаються збором первинної інформації шляхом проведення інтерв’ю з людьми.

Організаторам ритуалів.

Працівники, які займаються організацією та проведенням похоронних церемоній.

Репетиторам із техніки мови.

Це професіонали, які допомагають акторам вдосконалювати їхню мовну майстерність і підвищувати професійний рівень.

Оброблювачам тканин і волокон.

Виконують підготовчі роботи з тканинами, зокрема фарбування, друк на тканинах та подальшу обробку після фарбування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вже незабаром може втратити роботу в Україні.

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