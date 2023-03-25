Швидкі способи відмити вапняний наліт з душової кабіни

Чи не кожен стикається з проблемою, коли душова кабіна вкривається вапняним нальотом, який важко змити губкою. Допомогти розв'язати проблему легко можуть різноманітні хімічні засоби, однак вони можуть пошкодити хромовані елементи.

Якщо ви хочете, аби ваша душова кабіна знову стала як нова, можна скористатися підручними безпечними засобами, які певно є у кожного вдома. Uaportal зібрав поради досвідчених фахівців, які для чищення душової не використовують хімію, проте справляються з нальотом на раз.

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Способи очистити душову кабіну від нальоту за допомогою оцту

Розведіть оцет з водою у пропорції 1:1, нанесіть на забруднену поверхню кабіни та залиште на 15-25 хвилин. Потім візьміть кухонну губку та ретельно протріть нутрощі кабіни, приділяючи особливу увагу склу. Після – сполосніть кабіну теплою водою.

Миття душової за допомогою соди

Соду треба насипати у посудину, додати трохи води, щоб утворилася така собі паста. Цим розчином обробіть забруднені поверхні та залиште його на 15-20 хвилин. Потім як і у випадку з чищенням оцтом візьміть губку та протріть душову кабіну всередині. Намагайтеся не сильно шкрябати по склу, аби воно не пошкодилося. Після чищення промийте душову теплою водою.

Рідина для миття посуду

Можна взяти стару губку для миття тіла, нанести на неї мийний засіб та гарно протерти душову. Потім сполосніть поверхні теплою водою й протріть насухо, аби не залишалися мильні розводи.

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