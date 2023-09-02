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Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

Билім Олена

Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

Початок осені – пора заготовок на зиму. Одним з найпопулярніших способів консервації є маринування.

Мариновані помідори – це смачна та корисна закуска, яка завжди доречна на столі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів чері з цибулею та перцем на зиму. Ця закуска відрізняється ніжним смаком і ароматом.

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Мариновані помідори чері з цибулею та перцем на зиму в банках

Складові на 2 літрові банки:

  • помідори чері - 1600 грамів
  • цибуля – 3 шт
  • кріп – 2 суцвіття
  • петрушка – 4 гілочки
  • листя смородини – 8 шт. 
  • перець запашний, горошок – 10 шт.
  • перець чорний, горошок – 20 шт.
  • коріандр горошком – 20 шт.
  • часник – 4 зубчики
  • лавровий лист – 2 шт.

Для розсолу потрібно підготувати:

  • вода – 1 літр
  • сіль – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • оцет 9% – 50 мл.

Як приготувати помідори чері з цибулею і перцем на зиму в банках:

  1. Викладаємо в помиті та стерилізовані банки зелень, чорний перець, запашний перець, коріандр, часник, порізану на четвертинки цибулю та помідори чері.
  2. Заливаємо окропом, закриваємо кришками та через 10 хвилин воду зливаємо в каструлю.
  3. Зі злитої води готуємо розсіл. Додаємо у воду цукор, сіль, оцет, лавровий лист та кип'ятимо. 
  4. Викладаємо зверху на помідори лаврові листи й заливаємо розсолом, закриваємо кришками, щільно закручуємо кришками.
  5. Банки треба перевернути та накрити рушником до повного їх охолодження.
  6. Потім банки з маринованими чері треба перенести у комору, чи погріб.

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