Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)
Початок осені – пора заготовок на зиму. Одним з найпопулярніших способів консервації є маринування.
Мариновані помідори – це смачна та корисна закуска, яка завжди доречна на столі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів чері з цибулею та перцем на зиму. Ця закуска відрізняється ніжним смаком і ароматом.
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Мариновані помідори чері з цибулею та перцем на зиму в банках
Складові на 2 літрові банки:
- помідори чері - 1600 грамів
- цибуля – 3 шт
- кріп – 2 суцвіття
- петрушка – 4 гілочки
- листя смородини – 8 шт.
- перець запашний, горошок – 10 шт.
- перець чорний, горошок – 20 шт.
- коріандр горошком – 20 шт.
- часник – 4 зубчики
- лавровий лист – 2 шт.
Для розсолу потрібно підготувати:
- вода – 1 літр
- сіль – 2 ст. л.
- цукор – 2 ст. л.
- оцет 9% – 50 мл.
Як приготувати помідори чері з цибулею і перцем на зиму в банках:
- Викладаємо в помиті та стерилізовані банки зелень, чорний перець, запашний перець, коріандр, часник, порізану на четвертинки цибулю та помідори чері.
- Заливаємо окропом, закриваємо кришками та через 10 хвилин воду зливаємо в каструлю.
- Зі злитої води готуємо розсіл. Додаємо у воду цукор, сіль, оцет, лавровий лист та кип'ятимо.
- Викладаємо зверху на помідори лаврові листи й заливаємо розсолом, закриваємо кришками, щільно закручуємо кришками.
- Банки треба перевернути та накрити рушником до повного їх охолодження.
- Потім банки з маринованими чері треба перенести у комору, чи погріб.
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