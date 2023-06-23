Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт
Надзвичайно легкий та освіжаючий літній салат з огірків сподобається кожному. В нього незвичний спосіб приготування та пікантний смак, який порадує гурманів. Зверніть увагу, що салату потрібно настоятись кілька годин перед подачею.
Інгредієнти:
– Огірок – 500 г
– Сіль – 20 г
– Часник, зубчики – 2 шт.
– Цукор – 40 г
– Оцет – 30 мл
– Сметана – 160 г
– Перець чорний мелений – за смаком
– Паприка мелена – за смаком
– Кріп, гілочка – за смаком
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Спосіб приготування;
1. Вимийте та дуже тонко наріжте огірки. Найкраще зробити це за допомогою овочерізки.
2. Огірки посоліть і поставте в холодильник на 60-90 хвилин. Злийте воду і добре відіжміть огірки руками.
3. Додайте до огірків подрібнений часник. Заправте салат сметаною, оцтом, цукром, перцем і паприкою, перемішайте. Відправте холодильник на кілька годин. Перед подачею присипте зверху паприкою та подрібненим кропом.
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