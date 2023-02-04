Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала, як виглядає без макіяжу

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка 48-річна Наталія Єгорова в Інстаграмі показала фото, на якому вона позує на дивані з пультом від телевізора. На цій світлині колишня перша леді столиці взагалі не нафарбована та має чудовий вигляд.

Віталій та Наталія Кличко були одружені 25 років. Пара виховує трьох дітей: синів Єгора-Деніела (2000 р.н.), Максима (2005 р.н.) та доньку Єлизавету-Вікторію (2002 р.н.).

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Також Єгорова опублікувала відео 10-річної давнини. На ньому вона займається вокалом. Колишня дружина Кличка у спортивному костюмі та без макіяжу стоїть біля мікрофона та співає.

"Подивіться, що я знайшла! Я не можу повірити, що минуло 10 років з того часу, як я стояла у класі на уроці вокалу з одним моїм улюбленим учителем, а тепер моїм другом. Дякую, мій дорогий, що допоміг мені знайти свій голос...Час летить, спогади залишаються", – підписала вона ці кадри.

Нагадаємо, у серпні 2022 року за бажанням обох сторін мер Києва Віталій Кличко розлучився з Наталією майже після 26 років шлюбу. Після розлучення Єгорова знялася у відвертій фотосесії.

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