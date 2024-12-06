Колишній міністр фінансів США розкритикував ідею національного резерву Bitcoin як 'безглузду'

Колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс розкритикував пропозицію обраного президента Дональда Трампа створити національний резерв Bitcoin, назвавши цю ідею "безглуздою" та спрямованою на догоду спонсорам його криптокампанії.

Саммерс: Резерв Bitcoin не має виправдання

У розмові з Bloomberg TV 6 грудня Саммерс порівняв резерв Bitcoin із стратегічними запасами нафти та золота, наголосивши, що криптовалюта не має ані практичної, ані стратегічної цінності:

"Деякі ідеї, як-от створення національного резерву Bitcoin, просто безглузді. З усіх активів, які уряд може підтримувати, чому він повинен зберігати Bitcoin, який не приносить користі?"

Саммерс відкинув цю пропозицію як політичну стратегію, спрямовану на задоволення інтересів криптовалютних лобістів, які підтримували кампанію Трампа.

Стратегія Трампа щодо Bitcoin

Під час своєї кампанії Трамп запропонував уряду зберегти близько 198,000 BTC, конфіскованих раніше, які, за даними Arkham Intelligence, наразі коштують понад 19 мільярдів доларів. Його прихильники, включно із сенаторкою від Вайомінгу Синтією Ламміс, закликали ухвалити законопроєкт, який зобов’язав би уряд придбати ще 1 мільйон BTC (близько 5% від загального обсягу криптовалюти) та утримувати їх щонайменше 20 років.

Ламміс пояснює свій план необхідністю вирішення проблеми національного боргу США, який становить 36 трильйонів доларів. Проте критики вважають, що ця ідея переоцінює можливості Bitcoin для розв'язання глибоких економічних проблем.

Підтримка фінансових інновацій

Хоча Саммерс виступив проти резерву Bitcoin, він визнав потребу в реформі регулювання криптоіндустрії. Він зазначив:

"Я думаю, що ми повинні підтримувати фінансові інновації у будь-яких напрямках, і, можливо, криптовалюта справді була зарегульована занадто суворо."

Саммерс, який обіймав посаду міністра фінансів із 1999 по 2001 рік за президентства Білла Клінтона, раніше був радником криптовалютної компанії Digital Currency Group (DCG).

Дебати щодо ролі Bitcoin у вирішенні національного боргу

Критики, такі як Авік Рой, президент Фонду досліджень рівних можливостей, заявляють, що хоча резерв Bitcoin може бути корисним, він не розв'язує всіх проблем:

"Резерв Bitcoin — це хороша ідея, але він не вирішує проблеми. Ви все одно повинні впроваджувати бюджетні реформи, щоб скоротити дефіцит у 2 трильйони доларів щороку."

Пропозиція створення національного резерву Bitcoin викликала дебати щодо ролі криптовалют у державній стратегії. Хоча прихильники вважають це кроком до інновацій, критики, такі як Саммерс, стверджують, що ця ідея непрактична та не вирішує системних економічних проблем. Чи отримає цей план підтримку за президентства Трампа — покаже час.

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