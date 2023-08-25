Бюджетно та швидко: рецепт кропового супу
Суп із кропу за рецептом від Shuba не лише корисний і легкий, а ще й дешевий.
Інгредієнти:
Кріп, пучок – 2 шт.
Морква – 1 шт.
Петрушка, пучок – 1 шт.
Селера, корінь – 1 шт.
Лавровий лист –3 шт.
Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.
Сметана 20% – 2 ст. л.
Борошно пшеничне – 1 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Свиняча грудинка – 200 г
У каструлю налийте два літри води, покладіть туди шматок м’яса. Додайте лавровий лист і варіть 50 хвилин.
Почистіть подрібніть овочі. Через 50 хвилин покладіть їх в бульйон. Варіть до м’якості.
Наріжте кріп, викладіть у суп і варіть ще 10 хвилин.
Окремо змішайте сметану з невеликою кількістю готового супу. Влийте отриману суміш у суп, посоліть та додайте перець до смаку.
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