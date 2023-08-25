Бюджетно та швидко: рецепт кропового супу

Суп із кропу за рецептом від Shuba не лише корисний і легкий, а ще й дешевий.

Інгредієнти:

Кріп, пучок – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Петрушка, пучок – 1 шт.

Селера, корінь – 1 шт.

Лавровий лист –3 шт.

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Сметана 20% – 2 ст. л.

Борошно пшеничне – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Свиняча грудинка – 200 г

У каструлю налийте два літри води, покладіть туди шматок м’яса. Додайте лавровий лист і варіть 50 хвилин.

Почистіть подрібніть овочі. Через 50 хвилин покладіть їх в бульйон. Варіть до м’якості.

Наріжте кріп, викладіть у суп і варіть ще 10 хвилин.

Окремо змішайте сметану з невеликою кількістю готового супу. Влийте отриману суміш у суп, посоліть та додайте перець до смаку.

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