Бюджетна та проста вечеря: як приготувати ситну запіканку з сосисками та сиром

Як приготувати запіканку з сосисками, сиром та картоплею в духовці.

Після напруженого дня, коли часу на приготування складних страв зовсім немає, ідеальним виходом стане приготування ситної та бюджетної запіканки з сосисками та сиром. Цей простий рецепт вразить вас своєю легкістю та смаком. Запрошуємо вас відкрити для себе цей чудовий варіант вечері.

Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами

Інгредієнти:

Картопля (дрібна) – 5 шт;

Сосиски – 4 шт;

Помідори – 2 шт;

Сир твердий – 90 г;

Майонез – 100 г;

Часник – 1 зубчик;

Паприка мелена – 0,5 ч. л;

Сіль – 0,75 ч. л;

Перець чорний мелений – дрібка;

Олія соняшникова – для змазування форми;

Кріп свіжий (для прикраси).

Почніть з очищення картоплі. Добре вимийте її та наріжте на невеликі кубики. Те ж саме зробіть з помідорами. Також наріжте сосиски на кружечки. У глибокій мисці з'єднайте нарізану картоплю, помідори та сосиски. Додайте майонез, сіль, перець, мелену паприку та подрібнений часник. Перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Підготуйте форму для запікання, змастивши її олією. Перекладіть у неї отриману суміш з картоплею, помідорами та сосисками. Запекти блюдо у попередньо розігрітій духовці протягом 40 хвилин при температурі 190°C. Переконайтеся, що запіканка стала золотистою та хрусткою.

Після цього часу вийміть форму з духовки та посипте блюдо тертим сиром. Знову поставте запіканку у духовку на 10 хвилин, щоб сир розтопився та став легко золотистим. Готову запіканку прикрасьте свіжим кропом, щоб підкреслити її смак та аромат.

Тепер ваша ситна та бюджетна запіканка з сосисками і сиром готова до подачі на стіл. Цей простий рецепт стане справжнім врятованим у випадках, коли ви шукаєте швидку та смачну ідею для вечері. Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт болгарської баніци з лаваша і сиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!