Бюджетний обід за 5 хвилин: рецепт салату з кукурудзою та сухариками
Бюджетний обід за 5 хвилин: рецепт салату з кукурудзою та сухариками
Цей салат за рецептом від Shuba можна приготувати всього за 5 хвилин з доступних інгредієнтів. Нічого додатково готувати для нього не потрібно – просто змішайте всі складові.
Інгредієнти:
– 5 столових ложок майонезу (з 67% вмістом жиру)
– 70 г консервованої кукурудзи
– 1 свіжий огірок
– 50 г копченого сиру сулугуні
– 50 г сухариків
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Спосіб приготування:
Наріжте огірок та сир і перекладіть у миску. Додайте консервовану кукурудзу та сухарики.
Заправте салат майонезом, ретельно розмішайте і подавайте.
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