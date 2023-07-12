Бюджетний відпочинок на 'Мальдівах': як доїхати до озера в Черепашинцях (фото та карта)

Черепашинський кар'єр, розташований за 50 кілометрів від Вінниці, стає все популярнішим серед туристів, оскільки є доволі бюджетним місцем для відпочинку. Це озеро з блакитною водою приваблює все більше відпочивальників, які хочуть насолодитися екзотичною атмосферою.

Цей кар'єр називають "українськими Мальдівами" через блакитний колір води та білий пісок. Одним з унікальних аспектів Черепашинського кар'єру є прозора вода – дно проглядає на двометровій глибині.

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Ця водойма розташована в селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області. Вона створена штучно ще у 1990-х роках. Колись тут видобували граніт і білу глину, але після призупинення розробки кар'єру його затопили підземні джерела.

З Вінниці сюди найзручніше доїхати по "Житомирській трасі". Головне не пропустити поворот до села у Загребельні, і ви вже на правильному шляху до Черепашинців.

Цей унікальний кар'єр приваблює безліч людей, які намагаються дістатися до озера будь-яким зручним способом: власними автомобілями, мотоциклами, велосипедами, автобусами та навіть пішки. У вихідні дні тут сотні автомобілів з відпочивальниками, які шукають бюджетний відпочинок.

У дубовому лісі біля дороги приїжджі люди організовують пікніки, розбивають намети, грають у волейбол та фрізбі, або просто насолоджуються тихим відпочинком. Вони проводять біля озера кілька годин або навіть кілька днів, відпочиваючи "дикунами" у палатках.

Біля берега озера є два імпровізованих пляжі, де відвідувачі можуть зануритися у воду. Дно озера є піщаним, проте вже за двометровою відстанню від берега його не дістати. Глибина кар'єру сягає кількох десятків метрів.

Треба бути обережним, оскільки круті береги можуть бути небезпечними для стрибків у воду. З-під води цього кар'єру часто проглядають пеньки дерев та їхнє гілля.

Як доїхати до Черепашинського кар'єру

Відстань від Києва до Черепашинського кар'єра складає 233 кілометри. З Києва туди можна дістатися автобусом або власною автівкою. Можна доїхати потягом до Вінниці, а звідти дістатися маршруткою, автобусом чи викликати таксі (ходить автобус Вінниця – Черепашинці). Від Вінниці до Черепашинців 44 кілометри. Від самого села Черепашинці до озера 500 метрів. На власному авто з Києва до Черепашинців можна доїхати за 3 години.

Раніше ми повідомляли, як дістатися до Дружбівського кар'єру, який дуже популярний серед туристів.

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