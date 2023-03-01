Частина пенсіонерів отримає надбавку до пенсії не у березні: що відомо

В Україні індексація пенсій у березні підвищить виплати для майже 10,5 млн пенсіонерів. Втім, деякі категорії громадян отримають надбавку лише у квітні та липні.

У Мінсоцполітики повідомили, що під час індексації розмір пенсій буде збільшено на 19,7%. Мінімальна сума підвищення становитиме не менше 100 гривень, а максимальна – 1500 гривень.

Зазначається, що частина пенсіонерів отримає підвищення пенсій вже з березня. Іншій частині доведеться трохи зачекати.

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Зокрема, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок виплат для працюючих 0,6 млн пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

А з 1 липня буде проіндексовано спеціальні пенсії 22,7 тис. науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

В усіх випадках підвищення виплат, надбавка становитиме не менше 100 гривень.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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