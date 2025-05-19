Частина споживачів не зможуть передати показники лічильників води у червні: в чому причина

У червні частина українців може зіткнутися з труднощами при передачі показань лічильників. Це може призвести до того, що комунальні послуги доведеться оплачувати за завищеними тарифами.

Причиною таких обмежень є зняття деяких лічильників з абонентського обліку. Як повідомляє 24 Канал, у травні показання лічильників гарячої води та теплової енергії в окремих споживачів прийматися не будуть. Це трапляється тоді, коли прилад не пройшов чергову метрологічну перевірку. Згідно з українським законодавством, повірку квартирних лічильників гарячої води та тепла потрібно проводити кожні чотири роки.

Щоб дізнатися, коли саме слід проходити повірку, варто звернути увагу на технічний паспорт лічильника або надане свідоцтво про останню перевірку. Комунальні компанії також часто зазначають цю інформацію в платіжках.

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Повірку необхідно організувати самостійно, звернувшись до ліцензованої організації, яка має право проводити такі роботи. Після завершення процедури потрібно подати документи про її проходження до свого постачальника послуг, аби оновити облікові дані.

Варто пам’ятати, що обов’язкова повірка стосується не лише лічильників гарячої води та опалення, а й газових і холодноводних приладів обліку. Послуга є платною, а періодичність перевірок залежить від типу лічильника.

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