Частина українців може отримати 900 грн надбавки до пенсії: кого стосується

Окремі громадяни мають право на доплату до пенсії, що може скласти до 40% від розміру прожиткового мінімуму. Щоб отримати ці кошти, необхідно виконати певні умови.

Як зазначає ПФУ, право на отримання спеціальної надбавки належить багатодітним матерям, які перебувають на пенсії. Про це інформує "24 Канал".

Це поширюється на жінок, які виростили п’ять і більше дітей до шести років. Розмір надбавки варіюється від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і залежить від кількості дітей.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню, тож максимальна надбавка для багатодітних матерів досягатиме 944,4 гривні.

Читайте також: Комфортна старість по-українськи: скільки потрібно грошей для життя, щоб не зводити кінці з кінцями

В якому віці багатодітні батьки мають право вийти на пенсію

Батьки, які виростили п’ять і більше дітей, можуть вийти на пенсію на пільгових умовах:

жінки – після 50 років за наявності мінімум 15 років страхового стажу;

чоловіки – після 55 років при наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Для дострокового виходу на пенсію необхідно подати до ПФУ наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтва про народження дітей.

Зауважимо, що заяву на призначення дострокової пенсії для багатодітних матерів можна подати не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку (50 років для жінок).

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!