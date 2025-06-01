Частині українців нарахують додаткову плату за електроенергію у червні: названо причину

У червні рахунки за електроенергію для частини українців можуть збільшитися. Причина в тому, що деякі споживачі не встигають своєчасно передати показники лічильників.

У такій ситуації обсяг використаної електроенергії розраховуватимуть за усередненими показниками, що може спричинити значне зростання суми у квитанціях. Згідно з Кодексом комерційного обліку, середньодобове споживання визначається на підставі даних за той самий місяць попереднього року. Про це пише UAportal з посиланням на "24 Канал".

Коли слід подавати показники лічильника

Показники електролічильника необхідно подавати в чітко встановлений п’ятиденний термін – починаючи за два дні до закінчення місяця і до третього числа наступного. Наприклад, за травень їх можна передати в період із 30 травня по 3 червня включно.

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Який тариф на електроенергію діятиме у червні

Вартість електроенергії для населення залишатиметься незмінною щонайменше до жовтня. Уряд вирішив продовжити дію поточного тарифу – 4,32 грн за кВт*год.

Проте для деяких категорій споживачів передбачено особливі умови. Українці, які користуються лічильниками із розподілом на зони, мають можливість зменшити витрати на електроенергію.

У нічний період, з 23:00 до 7:00, діє знижений тариф у розмірі 2,16 грн за кВт*год, тоді як у денний час, з 7:00 до 23:00, застосовується звичайна ціна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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