Частині українців доведеться втричі більше платити за комунальні послуги: подробиці

Деяким українцям комуналка обійдеться утричі дорожче. Хто відчує на собі підвищення тарифів і з яких причин платіжки суттєво зростуть – читайте далі.

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, чому українці часом отримують платіжки з завищеними та невиправданими сумами. Про це пише UAportal з посиланням на "24 Канал".

Фахівець наголошує, що звичайному українцеві майже нереально самостійно перевірити правильність комунальних нарахувань, тому потрібно бути особливо уважним. Для власного захисту рекомендується фіксувати всі звернення до комунальників, зберігати платіжки та підтвердження здійснених оплат.

Зауважимо, що подання показників лічильників у встановлені строки та своєчасна їхня повірка – не менш важливі кроки.

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Як українцям діяти, щоб не переплачувати за комуналку

Романенко підкреслює, що платити потрібно лише за ті комунальні послуги, які реально були надані. Якщо, наприклад, у квартирі холодно чи виникли інші перебої з обслуговуванням, необхідно викликати фахівців, оформити проблему в письмовій формі та направити скаргу до компанії-постачальника.

У разі ігнорування звернення слід зафіксувати офіційну відмову у вирішенні ситуації та звернутися до суду.

Варто зауважити, якщо лічильник несправний або відсутні його показники, постачальники мають право нараховувати оплату за середніми показниками, які нерідко вдвічі чи навіть утричі перевищують реальне споживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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