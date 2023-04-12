Чим та як вимити духовку перед випіканням пасок: прості способи

За народними прикметами та забобонами, випікання пасок до Великодня має відбуватися у чистій оселі, а на кухні має бути тихо. Вважається, що лише тоді паски спечуться так, як треба, а це має бути головною ознакою того, що свято буде вдалим.

Якщо ви вірите у всілякі прикмети, то варто підготувати належно й духовку перед тим, як ставити у неї паски. І вимивати "пічку" краще не хімічними засобами, а "народними", як то сода, лимон, оцет, суха гірчиця тощо.

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У духовій шафі можна прокип'ятити воду з корками цитрусових. Цей спосіб ще й освіжить повітря всередині, і ваша випічка не буде пахнути м'ясом чи рибою, які готувалися у духовці до цього. Про це ви можете прочитати за цим посиланням.

Шкірки з цитрусових потрібно розкласти на глибоке деко, всунути його у духовку та налити десь літр води. Поставте на режим конвекції та на 60 градусів та увімкніть духовку, аби вона попрацювала з годину. Коли пари з цитрусовими шкірками обволікатимуть духовку, вони роз'їдатимуть засохлий жир та знищуватимуть аромати.

Після такої обробки духовку треба вимити кухонною губкою.

Замість шкірок цитрусових у такий самий спосіб використовують лимонну кислоту. Розчиняють пакет на літр теплої води.

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А ще можна спробувати помити духовку з використанням нашатирного спирту. Невелику кількість рідини наливають у глибоке деко та залишають на ніч у духовці. Вранці спирт потрібно змішати з водою і протерти стінки духовки.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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