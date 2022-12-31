Чим може бути небезпечна новорічна ялинка: правила прикрашання

Чим може бути небезпечна ялинка на Новий рік

Чим може бути небезпечний головний атрибут новорічних свят та як запобігти займанню.

Штучна ялинка найбільш схильна до займання. Жива ялинка буде більш стійка доки свіжа та волога, а вже коли висихає – також несе велику небезпеку. У ДСНС поділились правилами безпеки з новорічною ялинкою.

Як вберегти ялинку від займання:

не прикрашайте дерево легкозаймистими предметами або свічками;

купуйте лише сертифіковані гірлянди та перевіряйте їх цілісність;

ставте ялинку подалі від електроприладів;

встановлюйте дерево мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів та меблів;

не перекривайте ялинкою можливі шляхи евакуації з того чи іншого приміщення;

закріплюйте на стійкій основі;

обираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на пакуванні);

розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно;

за можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками;

якщо маєте маленьких дітей та тварин – прикрашайте ялинку легкими прикрасами, які не б’ються;

тримайте маленьких дітей під наглядом, коли вони перебувають у кімнаті з ялинкою;

не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні;

збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією;

Раніше ми писали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб привернути успіх.

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