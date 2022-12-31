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Праздники

Чем может быть опасна новогодняя елка: правила украшения

Игорь Романько

Чем может быть опасна елка на Новый год

Чем может быть опасен главный атрибут новогодних праздников и как предотвратить возгорание.

Искусственная елка наиболее склонна к воспламенению. Живая елка будет более устойчива пока свежая и влажная, а уж когда высыхает – также несет большую опасность. В ГСЧС поделились правилами безопасности с новогодней елкой.

Как уберечь елку от возгорания:

  • не украшайте дерево легковоспламеняющимися предметами или свечами;
  • покупайте только сертифицированные гирлянды и проверяйте их целостность;
  • ставьте елку подальше от электроприборов;
  • устанавливайте дерево минимум в 1 метре от отопительных приборов и мебели;
  • не перекрывайте елкой возможные пути эвакуации из того или иного помещения;
  • закрепляйте на стойкой основе;
  • выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);
  • размещайте игрушки на елке равномерно;
  • по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;
  • если у вас есть маленькие дети и животные – украшайте елку легкими небьющимися украшениями;
  • держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;
  • не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;
  • собирайте искусственную елку согласно инструкции;

Раньше мы писали о том, как украсить елку на Новый год 2023 года, чтобы привлечь успех.

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