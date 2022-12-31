Чем может быть опасна новогодняя елка: правила украшения
Чем может быть опасен главный атрибут новогодних праздников и как предотвратить возгорание.
Искусственная елка наиболее склонна к воспламенению. Живая елка будет более устойчива пока свежая и влажная, а уж когда высыхает – также несет большую опасность. В ГСЧС поделились правилами безопасности с новогодней елкой.
Как уберечь елку от возгорания:
- не украшайте дерево легковоспламеняющимися предметами или свечами;
- покупайте только сертифицированные гирлянды и проверяйте их целостность;
- ставьте елку подальше от электроприборов;
- устанавливайте дерево минимум в 1 метре от отопительных приборов и мебели;
- не перекрывайте елкой возможные пути эвакуации из того или иного помещения;
- закрепляйте на стойкой основе;
- выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);
- размещайте игрушки на елке равномерно;
- по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;
- если у вас есть маленькие дети и животные – украшайте елку легкими небьющимися украшениями;
- держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;
- не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;
- собирайте искусственную елку согласно инструкции;
Раньше мы писали о том, как украсить елку на Новый год 2023 года, чтобы привлечь успех.
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