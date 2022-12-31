Чем может быть опасна новогодняя елка: правила украшения

Чем может быть опасен главный атрибут новогодних праздников и как предотвратить возгорание.

Искусственная елка наиболее склонна к воспламенению. Живая елка будет более устойчива пока свежая и влажная, а уж когда высыхает – также несет большую опасность. В ГСЧС поделились правилами безопасности с новогодней елкой.

Как уберечь елку от возгорания:

не украшайте дерево легковоспламеняющимися предметами или свечами;

покупайте только сертифицированные гирлянды и проверяйте их целостность;

ставьте елку подальше от электроприборов;

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устанавливайте дерево минимум в 1 метре от отопительных приборов и мебели;

не перекрывайте елкой возможные пути эвакуации из того или иного помещения;

закрепляйте на стойкой основе;

выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);

размещайте игрушки на елке равномерно;

по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;

если у вас есть маленькие дети и животные – украшайте елку легкими небьющимися украшениями;

держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;

не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;

собирайте искусственную елку согласно инструкции;

Раньше мы писали о том, как украсить елку на Новый год 2023 года, чтобы привлечь успех.

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