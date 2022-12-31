Чим може бути небезпечна новорічна ялинка: правила прикрашання

Чим може бути небезпечний головний атрибут новорічних свят та як запобігти займанню.

Штучна ялинка найбільш схильна до займання. Жива ялинка буде більш стійка доки свіжа та волога, а вже коли висихає – також несе велику небезпеку. У ДСНС поділились правилами безпеки з новорічною ялинкою.

Як вберегти ялинку від займання:

не прикрашайте дерево легкозаймистими предметами або свічками;

купуйте лише сертифіковані гірлянди та перевіряйте їх цілісність;

ставте ялинку подалі від електроприладів;

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встановлюйте дерево мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів та меблів;

не перекривайте ялинкою можливі шляхи евакуації з того чи іншого приміщення;

закріплюйте на стійкій основі;

обираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на пакуванні);

розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно;

за можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками;

якщо маєте маленьких дітей та тварин – прикрашайте ялинку легкими прикрасами, які не б’ються;

тримайте маленьких дітей під наглядом, коли вони перебувають у кімнаті з ялинкою;

не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні;

збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією;

Раніше ми писали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб привернути успіх.

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