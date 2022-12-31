Чим може бути небезпечна новорічна ялинка: правила прикрашання
Чим може бути небезпечний головний атрибут новорічних свят та як запобігти займанню.
Штучна ялинка найбільш схильна до займання. Жива ялинка буде більш стійка доки свіжа та волога, а вже коли висихає – також несе велику небезпеку. У ДСНС поділились правилами безпеки з новорічною ялинкою.
Як вберегти ялинку від займання:
- не прикрашайте дерево легкозаймистими предметами або свічками;
- купуйте лише сертифіковані гірлянди та перевіряйте їх цілісність;
- ставте ялинку подалі від електроприладів;
- встановлюйте дерево мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів та меблів;
- не перекривайте ялинкою можливі шляхи евакуації з того чи іншого приміщення;
- закріплюйте на стійкій основі;
- обираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на пакуванні);
- розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно;
- за можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками;
- якщо маєте маленьких дітей та тварин – прикрашайте ялинку легкими прикрасами, які не б’ються;
- тримайте маленьких дітей під наглядом, коли вони перебувають у кімнаті з ялинкою;
- не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні;
- збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією;
Раніше ми писали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб привернути успіх.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!