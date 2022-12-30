Как правильно украсить елку в год Черного Водяного Кролика, чтобы привлечь успех

По восточному календарю год Черного Водяного Кролика наступит 22 января 2023 года, однако встречать Новый год 1 января уже нужно по вкусу этого животного, чтобы привлечь успех.

Кроме выбора благоприятного места празднования, удачной одежды и блюд, привлечь удачу от Черного Водяного Кролика должно помочь и правильное украшение новогодней елки – чтобы сбывались загадочные желания.

Астрологи советуют одиноким людям повесить на елку парные игрушки, например сказочных персонажей или лесных зверьков. Тем, кто планирует завести детей, можно украсить елку фигуркой аиста.

Чтобы привлечь в дом богатство, нужно украсить елку игрушками в виде плодов и ягод и круглыми красными шарами.

Видео дня

Чтобы год был радостным, нужно не жалеть для новогоднего дерева гирлянд. А чтобы не испугать кролика, не используйте в декоре "звериные" украшения.

Верхушку дерева следует украсить золотистой звездой – она будет символизировать свет на новом пути и достижении целей.

Новогодние елочные шары холодных оттенков: серебристые, синие, молочные – должны принести в дом покой и стабильность.

Кроме шариков, шишек и других елочных украшений, на елку можно повесить шоколадные зайцы, леденцы и сладости, сделанные в форме зайчика.

Кстати, астрологи советуют не ставить в дом срубленные деревья, потому что они символизируют окончание жизни и увядания. Поэтому в этом году на празднование Нового года лучше позаботиться об искусственной елке, или украсить дом ветками сосны или елки.

Если вы будете ставить искусственную елку, выберите зеленое, голубое или серебристое деревце – это любимые цвета кролика.

Читайте также: Кролик не любит шумных собраний и щедрых застолий, поэтому встречать Новый год лучше с самыми близкими людьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!