Как и в чем встречать год Черного Водяного Кролика, чтобы не испугать удачу

Новый 2023 пройдет под знаком наиболее доброжелательного символа восточного гороскопа. Это будет год Черного Водяного Кролика.

Покровитель в следующем году склонен к доброте, любит домашний уют, поэтому счастье должно принести дружеским семьям, влюбленным и детям.

Год Водяного Кролика, по мнению знатоков восточного гороскопа, должен пройти без серьезных потрясений и конфликтов. Он может быть благоприятным для новых романтических знакомств или женитьбы. Карьерные достижения могут ожидать тех, кто работает в гуманитарной и образовательной сфере.

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Чтобы год был удачным, его начало астрологи советуют праздновать в семейном кругу и в окружении самых близких людей. Разрешено встретить Новый год в гостях у родителей, близких друзей или знакомых. Поскольку кролик – это семейный знак гороскопа, удачу он может обещать тем, кто проведет новогоднюю ночь именно в семейном кругу.

В чем встречать Новый год

Черный Водяной Кролик любит следующие цвета: синий, голубой, черный, красный, зеленый, фиолетовый и розовый. Следует избегать неоновых и кислотных оттенков.

В одежду можно добавить блестящие аксессуары.

Одежду лучше выбрать из натуральных тканей, но отказаться от кожи и меха.

Кролику не понравятся слишком экстравагантные образы, потому что консервативный кролик предпочитает классические наряды.

Что касается новогоднего маникюра, следует выбрать либо классический френч, либо остановиться на чудесных цветах, которые можно украсить серебристыми оттенками. Удачу может принести и красный или черный маникюр.

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