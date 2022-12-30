Як та у чому зустрічати рік Чорного Водяного Кролика, щоб не злякати удачу

Новий 2023 рік пройде під знаком найбільш доброзичливого символу східного гороскопа. Це буде рік Чорного Водяного Кролика.

Покровитель наступного року має схильність до доброти, любить домашній затишок, тож щастя має принести дружнім сім'ям, закоханим та дітям.

Рік Водяного Кролика, на думку знавців східного гороскопа, має пройти без серйозних потрясінь та конфліктів. Він може бути сприятливим для нових романтичних знайомств, чи одруження. Кар'єрні здобутки можуть чекати на тих, хто працює в гуманітарній та освітній сфері.

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Щоб рік був вдалим його початок астрологи радять святкувати у сімейному колі та в оточенні найближчих людей. Дозволено зустріти Новий рік в гостях у батьків, близьких друзів чи знайомих. Оскільки кролик це сімейний знак гороскопа, удачу він може обіцяти тим, хто проведе новорічну ніч саме у родинному колі.

У чому зустрічати Новий рік

Чорний Водяний Кролик полюбляє наступні кольори: синій, блакитний, чорний, червоний, зелений, фіолетовий та рожевий. Варто уникати неонових та кислотних відтінків.

До одягу можна додати блискучі аксесуари.

Одяг краще обрати з натуральних тканин, але відмовитися від шкіри та хутра.

Кролику не сподобаються надто екстравагантні образи, бо консервативний кролик надає перевагу класичному вбранню.

Що стосується новорічного манікюрю, варто обрати або класичний френч, або зупинитися на нюдових кольорах, які можна прикрасити сріблястими відтінками. Удачу може принести й червоний або чорний манікюр.

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