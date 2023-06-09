Чим можна замінити патчі для очей: бюджетні засоби від косметологів

Патчі для очей - чим замінити патчі для очей - маска під очі

Косметологи розповіли, що магазинні патчі для очей можна замінити дешевшими засобами. Цей спосіб допоможе зволожити шкіру, позбутися набряків та покращить колір.

Якісні патчі коштують чимало, але навіть такі, на перший погляд, суперзасоби не дають потрібного ефекту. Ukr.Media поділилось кількома дієвими та ефективними бабусиними рецептами.

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Косметологи радять спробувати охолоджувати чайні пакети, а потім їх тримати під очима. Це допоможе зняти набряки, як і використання півкілець картоплі. Щоб зволожити шкіру, використовуйте свіжий огірок.

Стандартний зволожувальний крем для очей також можна наносити в зону під очі. Його треба наносити товстим шаром та залишати на 30 хвилин.

Утім, більш ефективними будуть патчі для очей завдяки певній концентрації діючих речовин. Вони ще дуже прості у виконанні.

Багато косметичних засобів може замінити достатня кількість сну (від 7 до 8,5 годин), вживання потрібної кількості води та відмова від шкідливих звичок. Так набряки зійдуть, а стан шкіри покращиться.

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Раніше UAportal писав, як ефективно позбутися мішків під очима.

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