Чим не можна виводити плями поту на білому одязі, щоб не зіпсувати його

Що не можна використовувати для видалення плям поту з білого одягу

Плями поту, особливо на білому одязі, можуть завдати чимало клопоту. Вибір вірного методу є ключовим завданням, однак не всі засоби, які зазвичай допомагають в боротьбі з плямами, є відповідними для білого одягу.

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Сайт "Телеграф" виявив, які засоби краще не використовувати для виведення жовтих плям поту з білої одежі, та поділиться рекомендаціями, як ефективно впоратися з цією проблемою і не пошкодити тканину.

Що краще уникати при виведенні плям поту

Засоби із хлором: Хоча в деяких випадках вони можуть бути корисними, для видалення плям поту відбілювачі з хлором – не найкращий вибір. Хімічний склад таких засобів може спричинити потемніння слідів через реакцію з білками, які містяться у поті;

Хоча в деяких випадках вони можуть бути корисними, для видалення плям поту відбілювачі з хлором – не найкращий вибір. Хімічний склад таких засобів може спричинити потемніння слідів через реакцію з білками, які містяться у поті; Висока температура: З використанням гарячої води плями можуть набрати характерний вигляд та посилити запах. Щоб уникнути цього, плями потрібно виводити в холодній воді при температурі не вище 30 градусів;

Як видалити плями від поту на білому одязі

Для боротьби з жовтими плямами рекомендується використовувати спеціальні засоби. Багато з них здатні впоратися з навіть старими забрудненнями і повернути білизну одязі.

Крім того, добре себе зарекомендували популярні народні методи:

Господарське мило. Ретельно втерти мило в пляму поту і залишити протягом пів години, після чого випрати річ за звичайною схемою;

Ретельно втерти мило в пляму поту і залишити протягом пів години, після чого випрати річ за звичайною схемою; Сода. Суміш 50 мл води та 4 столових ложок соди ретельно нанести на пляму за допомогою щітки. Після години очікування ретельно змити засіб;

Суміш 50 мл води та 4 столових ложок соди ретельно нанести на пляму за допомогою щітки. Після години очікування ретельно змити засіб; Сода, сіль та рідке мило. Змішати всі компоненти у рівних пропорціях для ефективного видалення свіжих плям. Нанести суміш на пляму та зачекати пів години перед використанням звичайного методу прання.

Ці методи здатні вирішити проблему навіть з делікатними тканинами, але при використанні на шовку рекомендується обмежити контакт до 15 хвилин.

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