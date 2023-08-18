Чим не можна виводити плями поту на білому одязі, щоб не зіпсувати його
Плями поту, особливо на білому одязі, можуть завдати чимало клопоту. Вибір вірного методу є ключовим завданням, однак не всі засоби, які зазвичай допомагають в боротьбі з плямами, є відповідними для білого одягу.
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Сайт "Телеграф" виявив, які засоби краще не використовувати для виведення жовтих плям поту з білої одежі, та поділиться рекомендаціями, як ефективно впоратися з цією проблемою і не пошкодити тканину.
Що краще уникати при виведенні плям поту
- Засоби із хлором: Хоча в деяких випадках вони можуть бути корисними, для видалення плям поту відбілювачі з хлором – не найкращий вибір. Хімічний склад таких засобів може спричинити потемніння слідів через реакцію з білками, які містяться у поті;
- Висока температура: З використанням гарячої води плями можуть набрати характерний вигляд та посилити запах. Щоб уникнути цього, плями потрібно виводити в холодній воді при температурі не вище 30 градусів;
Як видалити плями від поту на білому одязі
Для боротьби з жовтими плямами рекомендується використовувати спеціальні засоби. Багато з них здатні впоратися з навіть старими забрудненнями і повернути білизну одязі.
Крім того, добре себе зарекомендували популярні народні методи:
- Господарське мило. Ретельно втерти мило в пляму поту і залишити протягом пів години, після чого випрати річ за звичайною схемою;
- Сода. Суміш 50 мл води та 4 столових ложок соди ретельно нанести на пляму за допомогою щітки. Після години очікування ретельно змити засіб;
- Сода, сіль та рідке мило. Змішати всі компоненти у рівних пропорціях для ефективного видалення свіжих плям. Нанести суміш на пляму та зачекати пів години перед використанням звичайного методу прання.
Ці методи здатні вирішити проблему навіть з делікатними тканинами, але при використанні на шовку рекомендується обмежити контакт до 15 хвилин.
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