Чим обробити морозильну камеру, щоб там не з'являвся лід

Якщо лід в морозильній камері вашого холодильника надто швидко намерзає знову, то це може бути досить надокучливою проблемою. Пропонуємо лайфхак, що дозволяє вам розморожувати холодильник лише раз на рік.

Ситуація, коли лід намерзає лише через кілька днів після розморожування холодильника, може бути надзвичайно обтяжливою. Надмірне утворення льоду в морозильній камері або в морозильній камері – це не норма, і вирішити це питання можливо. У матеріалі ТСН поділились перевіреними методами, які допоможуть вам уникнути цієї проблеми назавжди.

Читайте також: Названі речі, які ніколи не можна чистити паперовими рушниками

Якщо у вас вже є проблеми з намерзанням льоду, перш за все, вам слід розморозити і очистити морозильну камеру. Якщо правильно доглядати за нею, розморожування буде потрібно лише раз на рік, навіть для старих моделей холодильників.

Щоб швидко розморозити морозильну камеру, використовуйте гарячу воду та солоний розчин. Вам потрібно помістити контейнер із гарячою водою всередину морозильної камери. Потім підготуйте розчин, розчинивши дві столові ложки солі в склянці води. Засіб рівномірно розпиліть на стінки морозильної камери.

Всього кілька хвилин і лід почне відпадати від стінок. Важливо бути обережним і обережно зібрати лід, щоб не пошкодити поверхню морозильної камери.

Після розморожування ви також можете відбілити пластик, особливо якщо ваш холодильник уже старий. Для цього ідеально підходить суміш перекису водню та соди. Цей народний метод ефективно очистить і дезинфікує пластик, не пошкоджуючи його.

Після розморожування слід також дезінфікувати морозильну камеру, особливо якщо ви зберігаєте в ній м'ясо. Для цього можна використовувати хлоргексидин – просто обробіть ним суху поверхню камери після прибирання.

Щоб лід більше не намерзав у морозильній камері, варто скористатися ще одним лайфгаком. Після розморожування, прибирання і дезинфекції, нанесіть тонкий шар гліцерину на суху поверхню камери. Цей захід допоможе вам уникнути постійного розморожування холодильника.

Нагадаємо, експерти пояснили, чому пральну машинку не можна постійно вмикати на низькотемпературні режими прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!