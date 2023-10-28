Чем обработать морозильную камеру, чтобы там не появлялся лед

Если лед в морозильной камере вашего холодильника слишком быстро намерзает снова, это может быть достаточно надоедливой проблемой. Предлагаем лайфхак, позволяющий вам размораживать холодильник только раз в год.

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Ситуация, когда лед намерзает через несколько дней после размораживания холодильника, может быть чрезвычайно обременительной. Чрезмерное образование льда в морозильной камере или морозильной камере – это не норма, и решить этот вопрос возможно. В материале ТСН поделились проверенными методами, которые помогут избежать этой проблемы навсегда.

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Если у вас уже есть проблемы с намерзанием льда, прежде всего вам следует разморозить и очистить морозильную камеру. Если правильно ухаживать за ней, размораживание потребуется раз в год, даже для старых моделей холодильников.

Чтобы быстро разморозить морозильную камеру, используйте горячую воду и соленый раствор. Вам необходимо поместить контейнер с горячей водой внутрь морозильной камеры. Затем подготовьте раствор, растворив две столовых ложки соли в стакане воды. Средство равномерно распылите на стенки морозильной камеры.

Всего несколько минут и лед начнет отпадать от стен. Важно соблюдать осторожность и осторожно собрать лед, чтобы не повредить поверхность морозильной камеры.

После размораживания вы также можете отбелить пластик, особенно если ваш холодильник уже стар. Для этого идеально подходит смесь перекиси водорода и соды. Этот народный метод эффективно очистит и дезинфицирует пластик, не повреждая его.

После размораживания также следует дезинфицировать морозильную камеру, особенно если вы храните в ней мясо. Для этого можно использовать хлоргексидин – просто обработайте им сухую поверхность камеры после уборки.

Чтобы лед больше не намерзал в морозильной камере, следует воспользоваться еще одним лайфгаком. После размораживания, уборки и дезинфекции нанесите тонкий слой глицерина на сухую поверхность камеры. Эта мера поможет вам избежать постоянной разморозки холодильника.

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