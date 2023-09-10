Чим обробити врожай картоплі від фітофтори: простий лайфхак

Картопля, подібно до томатів, може стати жертвою фітофторозу, захворювання, що спричиняється патогенними грибками. Ці грибки впливають на бадилля та бульби картоплі, призводячи до її загибелі. Для дачників важливо мати певні знання щодо методів боротьби з фітофторозом, щоб запобігти втраті врожаю.

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Перш за все, варто зазначити, що ознакою захворювання фітофторозом є поява темних плям на листі картоплі, пише Телеграф. Якщо ви помітили такі ознаки, то після збору бульб обов'язково потрібно вжити заходів для боротьби з цим захворюванням.

Для цього не обов'язково бігти в спеціалізований магазин за хімічними препаратами. Ви можете підготувати засіб самостійно за допомогою звичайного часнику. І ось як це зробити.

Змішайте 1 кілограм часникової кашки з 10 літрами води. Настоюйте цей розчин протягом 2-3 годин. Обробіть бульби картоплі отриманим розчином. Патогенні грибки не переносять фітонциди, які містяться в часнику, і обробка допоможе знищити їх та запобігти подальшому розвитку захворювання. Після обробки бульби необхідно дати просохнути.

Крім цього, важливо забезпечити належну вентиляцію у підвалі або льоху, де зберігається картопля, оскільки це сприяє кращій збереженості продукту.

Таким чином, застосування часнику як природного засобу для боротьби з фітофторозом може бути ефективним методом збереження вашого врожаю картоплі та запобігання розвитку захворювання.

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