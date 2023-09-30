Чим обклеїти вікна, щоб заощадити на опаленні взимку: простий лайфхак

Хоча погода в вересні продовжує бути майже літньою, настав час подбати про утеплення свого житла, особливо з огляду на можливість відключення електроенергії та опалення через російську агресію.

Щоб не замерзнути під час можливих перебоїв в енергопостачанні і зменшити витрати на опалення, важливо утеплити не лише стіни, а й вікна. Для цього не потрібні складні пристрої чи дорогі матеріали, а достатньо пухирчастої плівки або фольги, пише "Телеграф".

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Отже, ось як ви можете використовувати пухирчасту плівку для утеплення вікон:

Потрібні матеріали:

Пухирчаста плівка. Ножиці. Розпилювач з теплою водою.

Інструкція:

Почніть з того, щоб добре вимити вікна. Розріжте пухирчасту плівку на шматочки, які повністю закриють вікна у вашій кімнаті. Ретельно обприскуйте теплою водою сторону плівки з повітряними бульбашками та скло. Після цього намагайтеся щільно притиснути плівку до скла. Пам'ятайте, що плівка добре приклеїться лише до чистого скла.

Якщо ви правильно виконаєте всі ці кроки, пухирчаста плівка буде ефективно утримувати тепло в вашій кімнаті протягом всього зимового сезону. За потреби ви можете додатково зафіксувати плівку скотчем.

Цей метод захисту вікон допоможе вашій кімнаті остигати набагато повільніше, а світло все одно проникатиме в неї. Крім того, існує ще один простий спосіб заощадити на опаленні, а саме використання алюмінієвої фольги:

Великий шматок алюмінієвої фольги можна розмістити за радіатором. Щоб фольга не скручувалася і не падала, її можна приклеїти на картон. Фольга виконуватиме роль додаткового ізолюючого шару і відбиватиме тепло від радіатора, сприяючи його розподілу у приміщенні.

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