Чим небезпечна звичка пити напої через соломинку

Люди використовували соломку тисячі років. Перші згадки про неї датуються щонайменше 3000 роком до нашої ери, коли шумери пили пиво через трубки із золота. У 1800-х роках люди використовували стебла жита як соломинку. Сьогодні соломка широко використовується по всьому світу і не здається чимось незвичним.

Соломинки пропонують простий, гігієнічний спосіб пити напої. Вони також допомагають людям з обмеженими можливостями безпечно вживати рідину. Проте пиття через соломинку може мати більше недоліків, ніж переваг, повідомляє Healthline. Така практика з часом може призвести до негативних наслідків для здоров’я та навколишнього середовища. Давайте розглянемо основні плюси та мінуси використання коктейльної соломинки.

Плюси використання соломинки

Підвищує зручність

Коли ви п'єте прямо з чашки, вам потрібно нахилити її до обличчя. Це збільшує ризик розлити напій або замурзати ним обличчя. Використання соломинки полегшує процес пиття, не нахиляючи ємність з рідиною. Це особливо корисно, якщо ваш напій містить лід і ви не хочете його торкатися губами чи зубами.

Покращує гігієну

Пити через соломинку може бути ідеальним варіантом під час вживання напою в бляшанках. Це більш гігієнічно, ніж безпосередньо прикладати рот до баночки. Шкідливі бактерії можуть виживати на кришках алюмінієвих банок. Бактерії можуть забруднити банки під час зберігання або транспортування.

Пити за допомогою соломинки також більш гігієнічно в ресторанах. Це не дозволяє вам торкатися ротом краєчка склянки, на якому можуть міститися бактерії.

Допомагає людям з обмеженими можливостями

Пити з чашки може бути важко людям із руховими порушеннями та силовими розладами. Використовуючи соломинку, люди з такими захворюваннями легко п’ють напої.

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Запобігає фарбуванню передніх зубів

Такі напої, як газована вода, чай і кава, можуть змінити колір зубів. Використання соломинки може зменшити контакт між цими напоями та передніми зубами. Щоб скористатися цією перевагою, помістіть соломинку повз передні зуби.

Недоліки пиття через соломинку

Незважаючи на те, що пиття за допомогою соломинки має деякі переваги, воно також має потенційні недоліки.

Створює ефект губ курця

Під час використання соломинки вам потрібно стиснути губи. З часом це може призвести до появи зморшок на губах, також відомих як губ курця. Це може статися через регулярне використання соломинки, що передбачає подібний рух губ.

Викликає здуття живота і надлишок газів

Коли ви кладете соломинку в напій, вона захоплює трохи повітря. Повітря потрапляє до травного тракту, викликаючи підвищене газоутворення та здуття живота. З цієї причини часто рекомендується уникати соломинок, щоб зменшити надлишок газів.

Забарвлює задні зуби

Хоча соломинки можуть допомогти зменшити фарбування ваших передніх зубів, це не запобіжить фарбування взагалі. Напій все одно торкатиметься інших зубів, що призведе до зміни кольору в цих областях. Крім того, ваші передні зуби можуть отримати плямами, якщо ви покладете соломинку перед зубами.

Допомагає швидше сп’яніти

Багато хто вважає, що вживання алкоголю через соломинку призводить до швидкого сп’яніння. Одна з теорій полягає в тому, що соломинка діє як вакуум і зменшує кисень, що посилює інтоксикацію. Інша теорія полягає в тому, що пари алкоголю потрапляють у соломинку та всмоктуються через легені.

Ці пояснення є суто гіпотетичними. Немає наукових доказів, які б підтверджували думку про те, що соломинка змінює поглинання алкоголю організмом. Але використання соломинки може змусити вас випити більше алкоголю, не помічаючи цього. Тому що соломинкою пити зручніше. Як наслідок, ви можете швидше сп'яніти через збільшення споживання алкоголю. Однак соломинка не впливає на швидкість поглинання алкоголю.

Інші недоліки пластикових соломинок

Зараз компанії виготовляють паперові соломинки, які можна переробити, щоб зменшити кількість пластикових відходів. Ви також можете придбати багаторазові соломинки з металу, скла, силікону або бамбука.

Однак одноразові пластикові соломинки все ще є найпоширенішим видом. Вони також можуть опосередковано спричиняти проблеми зі здоров’ям, негативно впливаючи на навколишнє середовище.

Їх виробництво забруднює повітря

Пластмасові вироби, як і соломинки, виготовлені з використанням різноманітних потенційно токсичних хімікатів.

У процесі виробництва пластику ці хімікати потрапляють у повітря. Ці речовини відомі як небезпечні забруднювачі повітря (HAP).

HAP пов’язані з шкідливими наслідками для здоров’я, включаючи рак і репродуктивні проблеми. HAP також накопичуються в повітрі, але їх важко виявити. Хімічні речовини не мають кольору і запаху.

Вони не підлягають переробці.

Пластикові соломинки зазвичай виготовляються з пластику № 5, типу матеріалу, який можна переробити.

Однак соломинки не можна переробляти через їх розмір. Коли вони потрапляють у машину для сортування вторинної сировини, вони потрапляють крізь щілини на конвеєрній стрічці. Натомість соломинки викидають у смітник.

Вони забруднюють океан і ставлять під загрозу морське життя

В океані пластик розпадається на дрібніші частини, які називаються мікропластиком. Якщо такі тварини, як черепахи, чайки та риби, їдять цей мікропластик, у них можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям. Крім того, деякі морські тварини вживаються в їжу людьми. Люди можуть несвідомо споживати тварин, які проковтнули мікропластик.

Якщо вам доводиться пити через соломинку, подумайте про використання багаторазової соломинки, щоб зменшити кількість пластикових відходів. Виробництво та утилізація пластикових соломинок сприяє забрудненню навколишнього середовища.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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