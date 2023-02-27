Чим небезпечна сидяча робота та яка проста вправа допоможе спині

Люди, які займаються важкою фізичною роботою, зазвичай не розуміють скарги на болі у спині офісних працівників, що днями працюють сидячи. Але виявляється, що перебувати за робочим столом по вісім і більше годин на день небезпечно для здоров'я не менше, ніж підіймати важкі речі.

Якщо у вас сидяча робота, важливо робити фізичні справи, що зміцнюють м'язи спини. Якщо ж вам це притаманно, спробуйте правильно організувати свій робочий простір.

Найперше – варто подбати, аби стіл, за яким ви працюєте, міг регулюватися по висоті. Тоді вам не доведеться нахилятися ближче до комп'ютера та ноутбука та схиляти голову до монітора.

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Вважається, що верхня частина монітора має бути на рівні очей, а сам він має знаходитися якомога далі від вас – хоча б на відстані витягнутої руки. Якщо монітор встановлений на неправильній висоті, ви навіть можете отримати головний біль, двоїння в очах, нудоту та запаморочення. Все це прояви так званого комп'ютерного зорового синдрому.

Варто також вдало підібрати стілець, за яким ви працюєте. Потрібен такий, який дозволить вашому тілу "бути в тонусі". Наприклад, можна вибрати офісний йога-стул із м'ячем замість сидіння. Він допомагає тренувати різні групи м'язів, змушуючи тримати рівновагу.

А ще – варто час від часу відходите від монітора хоча б на кілька хвилин, аби розслабити спину. Стоячи візьміться за руки та потягніть їх догори, наче хочете дотягтися до стелі, вдихніть та видихніть, повільно опускаючи руки. Потім закладіть обидві руки за голову та порухайте ліктями, імітуючи політ метелика. Зробіть так хоча б 5 разів. Потім варто руки підкласти під підборіддя та теж порухати ліктями догори та донизу. Ці вправи допоможуть, якщо ви відчуваєте дискомфорт в області плечей.

Коли ви сидите за столом, намагайтеся час від часу спиратися на синку стільчика й кладіть ноги на інший стілець, так покращиться кровообіг. Ноги схрещувати не варто.А ще – не дозволяйте собі сутулитися, тримайте прямо спину та шию. Періодично витягайте шию та підіймайте підборіддя.

Фізичний терапевт, реабілітолог Дмитро Бікмаєв у Фейсбуці показав відео, яка проста вправа допоможе вашій спині при сидячій роботі.

Його порада наступна:

"Якщо людина сидить за комп'ютером понад 30 один на тиждень, то це призводить до атрофії м'язів тазу та сідниць. Таким чином на себе бере роботу поперек та спина. Вона перевантажується. Щоб цього не було, коли ви сидите за столом, покладіть між колінами м'яч, або "поролонову цеглину" та докладіть незначних зусиль, аби утримати цей предмет. У такому разі, зазначив фахівець, ваші м'язи тазу почнуть напружуватися і ви відчуєте, що вашій спині стане легше".

Ще одна порада – із затисненим між колінами м'ячем, або "цеглиною", відсуньте стілець, та утримуючи положення, начебто ви сидите, спробуйте працювати. Кожного дня намагайтеся у такому положенні утримати своє тіло на кілька хвилин довше.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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