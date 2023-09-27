Чим відмити старі батареї, щоб вони виглядали як нові та віддавали більше тепла

В сучасних системах опалення використовують різні матеріали для радіаторів. Проте в багатьох квартирах і досі зустрічаються чавунні батареї, миття яких може бути завданням, що викликає певні труднощі. На часі на цих батареях може осісти старовинний пил, який видалити буває нелегко, особливо в області між секціями.

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Проте існує ефективний метод, який допоможе вам легко впоратися з чисткою старих чавунних батарей опалення, пише видання "Телеграф".

Для того, щоб ідеально очистити простір між секціями батареї, вам знадобиться старий деко або одноразові пелюшки. Розташуйте ці матеріали під радіатором опалення.

В пульверизатор для рідинних мийних засобів або звичайну пляшку з розпилювачем налийте мильний розчин або будь-який інший рідинний мийний засіб і рівномірно розпиліть його на батарею. Зверніть особливу увагу на труднодоступні місця.

Далі, візьміть в руки спеціальний пензлик, яку зазвичай використовують для фарбування батарей, і видаліть всі забруднення. Завдяки формі цього інструменту ви легко дістанетеся до найнедоступніших куточків батареї. Як варіант, замість пензлика можна використовувати йоржик для миття пляшок або стару зубну щітку.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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