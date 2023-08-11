Чим підживити помідори в серпні, щоб отримати величезний врожай та крупні плоди

Помідори, представники родини пасльонових, воліють сонце та тепло. Однак тривала спека, особливо влітку, може негативно позначитися на їхньому здоров'ї та врожаї. Якщо ви прагнете збільшити плодоношення своїх помідорів та запобігти їх загибелі, варто звернутися до природних засобів та народних рецептів.

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За порадами від 24 Каналу, одним з найефективніших способів забезпечити додаткове живлення вашим помідорам під час спеки є використання сухих дріжджів.

Підживлення для помідорів: народні рецепти

Багато власників городів віддають перевагу органічним методам підживлення та захисту рослин, щоб уникнути надмірного застосування хімічних добрив.

Ось декілька способів підгодівлі помідорів:

Сухі дріжджі з цукром: Розчин сухих дріжджів, змішаних з цукром, може сприяти збільшенню плодоношення та поліпшенню стану рослин. Для підготовки розчину змішайте 10 г сухих дріжджів, 1 ст. л. цукру та 10 л води. Залиште на сонці на 2-3 години, після чого розведіть розчин і полийте ним ваші томати. Молочна сироватка: Цей органічний продукт може допомогти покращити здоров'я та зберегти рослини від негативних впливів спеки. Змішайте 1 літр молочної сироватки з 3 літрами води та використовуйте для обприскування томатів через кожні 10 днів.

Крім того, варто згадати, що досвідчені городники також застосовують інші методи, такі як зубний порошок та борна кислота.

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Захист від сонця та інші способи

Щоб захистити ваші помідори від надмірної спеки, використовуйте розчин зубного порошку. Для цього розведіть 3 ст. л. зубного порошку у 10 літрах води, процідіть та обприскуйте рослини. Після дощу рекомендується повторити обробку.

Також, борна кислота може бути ефективним засобом для захисту помідорів під час плодоношення. Для приготування розчину розведіть 5 г борної кислоти у відрі води та обприскуйте листя рослин.

Обираючи органічні методи підгодівлі та захисту для ваших помідорів, ви не тільки сприяєте здоров'ю рослин, а й оточуєте себе натуральними та безпечними засобами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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