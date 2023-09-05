Чим підживлювати сад восени, щоб був пишний: поради садівників

Садовим культурам наприкінці сезону потрібні калій і фосфор. Однак фахівці зазначають, що для кожного виду знадобиться своє окреме добриво, інформує Ukr.Media.

Груші та яблуні підживлюємо відразу після збору врожаю — склянка сульфату калію і півтори склянки суперфосфату.

Вишню і черешню удобрюємо у вересні. Знадобиться склянка суперфосфату і три столові ложки сульфату калію.

Смородина хоч і менша від плодових дерев, але поїсти любить добре. Підживити її потрібно двічі. Спочатку наприкінці вересня — на початку жовтня пів склянки суперфосфату і 2/3 склянки сульфату калію. Потім наприкінці жовтня пів відра перепрілого гною.

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Аґрус і айва японська також відрізняються відмінним апетитом. Наприкінці вересня — на початку жовтня – півтори столових ложки подвійного суперфосфату і чотири столових ложки сульфату калію. Потім наприкінці жовтня – пів відра перепрілого гною.

Малина є культурою не особливо вибагливою. Їй достатньо одного підживлення наприкінці жовтня — 3 кілограми перепрілого гною на квадратний метр.

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