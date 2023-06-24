Чим підживити редиску та буряк, щоб отримати щедрий врожай
Редиска та буряк потребують підживлення та догляду. Також завдяки правильним добривам можна змінити смак овочів та отримати щедрий врожай.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад та город". Там порадили приготувати самостійно засоби для підгодівлі.
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Якщо надто багато розвинулося листочків, то у ґрунті надлишок азоту. Таку ситуацію виправить 1,5 ст. золи, розведених на 10 л води. Все треба розливати у ґрунт протягом 5 днів.
У випадку нехватки азоту допоможе сечовина. На 10 л води влийте 1 ч. ложку сечовини. Підлийте землю один раз, цього буде достатньо.
Щоб редис та буряк були солодшими, треба підживити сіллю. На 10 літрів води використайте 1-2 ст. ложки солі. Такий розчин не засолить землю, а овочі будуть навпаки солодшими.
Якщо ж редиска виросла гіркою, то столову ложку солі розведіть у літрів чистої води. У цей розчин на пів години закиньте редис. Після цього промийте чистою водою та готуйте салат, або ж споживайте просто.
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