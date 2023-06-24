Чим підживити редиску та буряк, щоб отримати щедрий врожай

Добрива для редиски - як виростити здоровий буряк та редис

Редиска та буряк потребують підживлення та догляду. Також завдяки правильним добривам можна змінити смак овочів та отримати щедрий врожай.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад та город". Там порадили приготувати самостійно засоби для підгодівлі.

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Якщо надто багато розвинулося листочків, то у ґрунті надлишок азоту. Таку ситуацію виправить 1,5 ст. золи, розведених на 10 л води. Все треба розливати у ґрунт протягом 5 днів.

У випадку нехватки азоту допоможе сечовина. На 10 л води влийте 1 ч. ложку сечовини. Підлийте землю один раз, цього буде достатньо.

Щоб редис та буряк були солодшими, треба підживити сіллю. На 10 літрів води використайте 1-2 ст. ложки солі. Такий розчин не засолить землю, а овочі будуть навпаки солодшими.

Якщо ж редиска виросла гіркою, то столову ложку солі розведіть у літрів чистої води. У цей розчин на пів години закиньте редис. Після цього промийте чистою водою та готуйте салат, або ж споживайте просто.

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