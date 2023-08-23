Чим посипати печінку, щоб прибрати гіркий посмак: секрети господинь

З печінки можна приготувати чимало смачних та корисних страв. Для цього використовують курячу, яловичу та свинячу печінку.

Втім, інколи печінка виходить жорсткою, гіркуватою та з неприємним запахом. Досвідчені господині мають свої секрети, які допоможуть позбутися гіркого посмаку.

Сода – відмінний засіб для покращення смаку печінки. Цей порошок допоможе позбавитися неприємного гіркого присмаку.

Читайте також: Ідеально до м‘яса: рецепт гострого соусу з зелених томатів та карі

Вона допомагає видалити гіркоту, а ще сформувати апетитну скоринку. Содою потрібно посипати печінку перед приготуванням, зовсім трохи.

Також можна замочити печінку в соді. Для цього одну неповну чайну ложку соди розводять у літрі води та відправляють очищений субпродукт вимочувати на 60 хвилин.

Радимо також звернути увагу на рецепт маринованих огірків без оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!