Чим удобрювати картоплю під час посадки, щоб отримати багатий врожай: маловідомий лайфхак

Як удобрити картоплю під час посадки

Зазвичай картоплю починають садити, коли вночі вже не буває заморозків і температура ґрунту не опускається нижче 7 градусів. Такий період в Україні настане вже скоро, тому зараз саме час подумати про те, чим удобрити посадку. Поживні речовини безпосередньо впливають на урожай, проте згубний вплив може надати також надлишок добрив. Тому важливо знати міру і пропорції.

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Які добрива любить картопля

Найпопулярнішими добривами є органічні та мінеральні, картопля реагує на них однаково добре. Серед органічних добрив можна вибрати перегній, знадобиться 200-250 грамів на лунку.

Але курячий послід не варто використовувати у свіжому вигляді, адже його концентрація обпалює рослини. Для добрива необхідний сухий послід, який попередньо настоявся на воді протягом 3 днів. Такого добрива на одну лунку піде літр.

Також можна використовувати лушпиння від цибулі, знадобиться одна подрібнена жменя на лунку, або деревну золу – 150-200 грамів на лунку.

При посадці картоплі можна використовувати мінеральні добрива. Дачники радять розчинити 25-30 грамів сечовини у 10 літрах води та удобрювати одну лунку одним літром розчину. В магазинах для садівників також можна придбати комплексні добрива. У використанні такого добрива важливо чергувати речовини, щоб уникнути накопичення нітратів в землі та слідувати дозуванню, зазначеному в інструкції.

Яєчна шкаралупа при посадці картоплі

Набагато рідше використовують яєчну шкаралупу, хоча цей вид добрива досить непоганий і провокує хороший урожай.

Слід добре промити шкаралупу і позбавити її від плівок, або прожарити в духовці. Потім її треба подрібнити та додавати порошок в лунки, розподіляючи по стінках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим удобрювати ґрунт, щоб значно збільшити врожай полуниці та чим удобрювати редиску, щоб отримати великі плоди.

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